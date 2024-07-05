Ріші Сунак / Фото з відкритих джерел

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак визнав, що його Консервативна партія програла на дострокових парламентських виборах 4 липня.

Як пише «Європейська правда» з посиланням на заяву політика вранці 5 липня у місті Норталлертон, Сунак вже офіційно визнав свою поразку.

Наразі підрахунок голосів не закінчено, проте наразі вже відомо, що лейбористи отримують 328 місць у Палаті громад — це вже перевищує мінімальну більшість у 326 мандатів. Екзитполи прогнозують Лейбористській партії 410 місць — це стане одним із найкращих результатів партії в історії.

«Я зателефонував Кіру Стармеру, щоб привітати його з перемогою. Зараз я вирушаю до Лондона, де розповім більше про сьогоднішній результат, перш ніж залишити посаду премʼєр-міністра, якій я віддав всі свої сили», — сказав Ріші Сунак.

Він додав, що повинен «багато чому повчитися і багато над чим подумати». І що бере на себе відповідальність за програш.

Вдень 5 липня Стармер після аудієнції в британського короля стане новим прем’єр-міністром Великої Британії.

Нагадаємо, Ріші Сунака офіційно затвердили на посаду прем'єр-міністра Великої Британії 25 жовтня 2022 року. Король Чарльз доручив 42-річному Сунаку сформувати новий уряд.