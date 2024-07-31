Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва, фото «НикВести»

Щоб облаштувати майданчик для переробки будівельного сміття, що утворилося внаслідок обстрілів Миколаєва, потрібно близько 60 мільйонів гривень.

Про це повідомив заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Ігор Набатов під час засідання комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства 29 липня, пишуть «НикВести».

Він нагадав, що Миколаїв вже отримав частину техніки для переробки будівельного сміття від японської агенції з міжнародного співробітництва JICA. Ще дві одиниці техніки місто має отримати впродовж вересня-жовтня 2024 року.

— Протягом 2023-24 років у нас велися серйозні перемовини з міжнародними партнерами щодо постачання до Миколаєва дробарки, яка дасть можливість дробити сміття, що утворилось внаслідок прильотів. Перші дробарки нам вже почали заходити за підтримки японської компанії JICA. У вересні, на початку жовтня ми очікуємо ще дві дробарки від USAID та ПРООН, – сказав Ігор Набатов.

Далі спеціалізовану техніку необхідно встановити на майданчиках для переробки будівельних відходів, додав він. Для цього вже виділили земельну ділянку, яку ще треба буде облаштувати для цих потреб.

— Є відповідні вимоги щодо таких майданчиків, які були затверджені у 2022 році. Для того, щоб виконати ці вимоги на останній сесії міської ради комунальному підприємству «ЕЛУ Автодоріг» виділили земельну ділянку для створення там майданчика для переробки відходів. По-перше, є необхідність облаштування цієї території для того, щоб там можна було встановити дробарки, а також відповідні тимчасові будиночки, де люди зможуть працювати, на місці пророблювати всі ці відходи і далі використовувати їх для відновлення об'єктів Миколаєва, – пояснив він.

Облаштувати та забезпечити роботу такого майданчика має «ЕЛУ Автодоріг», повідомив Ігор Набатов.

Цьогоріч, за підрахунками комунального підприємства, на ці потреби потрібно буде 40 мільйонів 735 тисяч гривень. Однак, каже Ігор Набатов, наразі не йдеться про виділення цих коштів.

— Ми жодних коштів зараз не виділяємо, кажемо виключно про захід (надання дозволу «ЕЛУ Автодоріг» на облаштування майданчика, – прим.) і про ту суму, яка теоретично необхідна для того, щоб реалізувати такий захід, – пояснив він.

Ще 20 мільйонів гривень, за попередніми підрахунками, потрібно буде на дооблаштування майданчика у 2025 році, каже Ігор Набатов.

— Це розрахунок «ЕЛУ Автодоріг», але одразу кажу, що загальна вартість є ще вищою. Тому що для того, щоб вся техніка функціонувала належним чином треба зробити дуже велику кількість заходів з влаштування. Та сума, яка зазначена, це сума виключно на 2024 рік, а на 2025 рік – планово ще 20 мільйонів гривень. Але ми за них ще не кажемо, тому що строк дії нашої програми – до 2024 року. Вже у новій програмі ми зможемо відобразити все інше, – пояснив Ігор Набатов.

Відходи руйнації на Миколаївщині

На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «НикВести» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Водночас на території Миколаївської області збираються збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів. Передбачається, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської, сказав голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. У Шевченківській громаді хочуть також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

У 2024 році Миколаїв очікує отримати техніку для переробки будівельного сміття, що утворилося внаслідок російських обстрілів будівель.

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