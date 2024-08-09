Суд у Миколаєві, архівне фото «НикВести»

Голова Ради суддів України Богдан Моніч заявив про необхідність підняти працівникам апаратів судів та винагороди суддям першої інстанції у Миколаївській області.

З такою пропозицією посадовець виступив під час наради у Верховній Раді, де обговорювалися питання оплати праці суддів і працівників судової системи, пишуть «НикВести».

За словами Богдана Моніча, у порівнянні із іншими держслужбовцями заробітна плата працівників судів низька.

Крім того, він наголосив на необхідності підвищення суддівської винагороди, яка заморожена з 2019 року.

Зокрема він каже, що першим кроком може стати запровадження додаткових коефіцієнтів до окладів суддів прифронтових регіонів, серед яких і Миколаївська область.

«Суддівська винагорода є «замороженою» з 2019 року. Водночас з огляду на складність фінансування потреб держави в умовах війни, першим кроком могло б бути запровадження додаткових коефіцієнтів до посадових окладів для суддів, які здійснюють правосуддя в прифронтових регіонах, таких як Харківська, Донецька, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Запорізька та інші області, які підпадають під таке визначення», — наголосив він.

Під час наради перший віцеспікер Олександр Корнієнко для розвязання проблеми щодо оплати праці запропонував створити робочу групу за участі Верховної Ради, Мінфіну та Кабінету Міністрів.

Варто зазначити, що згідно декларацій миколаївських суддів, за 2023 рік їм нараховувалась заробітна плата від 1 мільйону гривень до понад 2 мільйонів гривень.

Так, наприклад, голова Центрального районного суду Галина Подзігун за 2023 рік заробила понад 1,6 мільйонів гривень.

А голова Господарського суду Миколаївської області Марина Мавродієва отримала 1,4 мільйона гривень доходу. В місяць їй нараховували в середньому 118 тисяч гривень.

Найбільше за минулий рік заробив голова Миколаївського апеляційного суду Ігор Лівінський — 2,9 мільйонів гривень.

Скільки заробили судді Миколаївської області за 2023 рік?

Голова Центрального районного суду Галина Подзігун також подала декларацію про доходи за 2023 рік. За цей час посадовиця заробила понад 1,6 мільйона гривень.

Голова Господарського суду Миколаївської області Марина Мавродієва за 2023 рік отримала 1,4 мільйона гривень доходу. В місяць їй нараховували в середньому 118 тисяч гривень.

Декларацію про доходи оприлюднила також і заступниця голови Заводського районного суду міста Миколаєва Ірина Боброва. За 2023 рік суддя отримала 1,3 мільйона гривень. Дохід голови суду Сергія Щербини торік також склав 1,3 мільйона гривень.

Голова Миколаївського апеляційного суду Ігор Лівінський у 2023 році заробив 2,9 мільйонів гривень.

Декларацію про доходи за 2023 рік подав виконувач обовʼязків голови Южноукраїнського міського суду Олександр Савін. За рік він заробив понад 1,5 мільйона гривень.