Віктор Орбан / Фото з відкритих джерел

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що продовжить свою «миротворчу місію», попри критику з боку Європейського Союзу за те, що він перевищив повноваження своєї країни як тієї, що головує в Раді ЄС.

Про це повідомляє Bloomberg.

«ЄС повинен приєднатися до Китаю і, за умови повернення Дональда Трампа до влади, до Сполучених Штатів, щоб чинити тиск на Росію та Україну і змусити їх розпочати мирні переговори», — заявив Віктор Орбан в інтервʼю державному радіо.

Агентство пише, що після того, як Угорщина перебрала на себе переважно адміністративну роль в ЄС 1 липня, премʼєр країни використовував це, щоб підвищити власний авторитет у міжнародній дипломатії, зустрічаючись з лідерами, включаючи президента України Володимира Зеленського, російського президента Володимира Путіна, голови Китаю Сі Цзіньпіна і кандидата у президенти США Дональда Трампа.

Віктор Орбан зазначив, що продовжить повідомляти про свої зустрічі лише після того, як вони відбудуться, як це було у випадку з його нескоординованими візитами до Росії та Китаю.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан передав лідерам ЄС свій «мирний план» щодо завершення війни Росії проти України. Він підкреслив, що його країна може відігравати серйозну роль у посередництві.

Раніше, 8 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до столиці Китаю Пекіна.

До цього 5 липня він відвідав Москву в межах двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією. За його словами, що цей візит відбувається в межах «миротворчої місії».

Зі свого боку Міністерство закордонних справ України відреагувало на поїздку угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана до Москви для зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. Там наголосили, що рішення здійснити цю поїздку ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Україною.

12 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів зустріч з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, обговорюючи питання «творення миру».

Слід зазначити, що Європейський парламент схвалив резолюцію на підтримку України та засудив неузгоджені зовнішньополітичні дії угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана. Резолюція також закликає до розширення санкцій проти Росії.