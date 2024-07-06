Порт на території Миколаєва, жовтень 2020 року, архівне фото «НикВести»

Розширити український судноплавний коридор на порти Миколаєва і Херсона можуть допомогти очікувані винищувачі F-16, які забезпечать повний його захист.

Про це сказав командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа в інтерв'ю агентству Reuters.

Віце-адмірал заявив, що постачання винищувачів F-16 американського виробництва, яке за очікуваннями відбудеться найближчим часом, стане стимулом, що дасть змогу кинути виклик «повному пануванню» РФ у небі над Чорним морем.

«F-16 із правильним озброєнням зможуть відтіснити російські військові літаки. Північно-західна частина Чорного моря, особливо коридор для цивільних суден, буде практично на 100% захищена», – сказав Олексій Неїжпапа.

Наразі судноплавний коридор охоплює лише морські перевезення з трьох основних одеських портів. Включивши в нього порти Миколаєва і Херсона поки неможливо, оскільки Росія досі має контроль над Кінбурнською косою, яка знахоиться вздовж цього маршруту, додав він.

За словами командувача, у деяких районах цивільні судна супроводжуються патрульними катерами, які допомагають забезпечувати захист від мін, а засоби ППО забезпечують прикриття і портів, і коридорів.

Водночас Олексій Неїжпапа додав, що наразі російські військові кораблі не заходять у північно-західну частину Чорного моря на площі майже 25 тисяч квадратних метрів.

Миколаївські порти і війна

Наразі морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян «зерновий коридор» не зможе функціонувати, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Адже Росія продовжує щоденно обстрілювати Очаків з території Кінбурнської коси, оскільки намагається зірвати включення миколаївських портів до «зернової угоди», повідомляли в Силах оборони півдня.

Ще влітку 2023 року Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту розширити «зерновий коридор» на миколаївські порти. Водночас голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян зерновий коридор не зможе функціонувати.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Росія не перешкоджатиме виходу турецьких суден з Миколаївського морпорту та «Ольвії». До виходу з миколаївських портів готуються 29 суден.

У листопаді 2022 року українська сторона офіційно звернулася до партнерів з ініціативи безпечного транспортування агропродукції через Чорне море із пропозицією продовжити ініціативу мінімум на 1 рік та приєднати до неї порт Миколаїв.

А у липні 2023 року у Кремлі заявили про зупинення дії «зернової угоди», укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, яка дала змогу розблокувати три українські порти для експорту продовольства. З того часу Росія почала завдавати масованих ударів по портовій і зерновій інфраструктурі України, атакуючи Одесу, Миколаїв та інші портові міста.

Водночас показники серпневого експорту зернових з України у 2023 році знаходились на рівні довоєнних показників експорту зерна Миколаївським морським торговельним портом. До прикладу, впродовж 2021 року порт експортував близько 12 мільйонів тонн зернових.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, що для захисту від російських окупантів судноплавства у Чорному морі потрібно розгорнути зенітні ракетні комплекси уздовж узбережжя від Миколаєва до Рені.