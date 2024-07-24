Візит Дмитра Кулеби до Китаю / Фото з відкритих джерел

Візит міністра зовнішніх справ України Дмитра Кулеби до Китаю є важливим для розʼяснення збитків від війни з Росією. У США наголошують, що необхідно, аби кожна країна зрозуміла, хто є агресором.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, коментуючи візит Кулеби до Китаю, повідомлялє Укрінформ.

«Важливо, щоби Китай дізнався безпосередньо від України про збитки, яких вона зазнала через агресивну війну Росії»,— зауважив представник Держдепу

Він нагадав, що КНР допомагає підживлювати бойові дії шляхом підтримки оборонно-промислової бази Росії.

«Ми завжди чітко заявляли, що важливо, аби кожна країна світу визнала, що в цьому конфлікті є агресор і є жертва. І ми не повинні ставитися до двох сторін так, ніби вони несуть однакову відповідальність», — додав Метью Міллер.

Речник Держдепу також наголосив, що Сполучені Штати чітко підкреслювали це, коли спілкувалися з китайською стороною.

«Я знаю, що інші члени НАТО та європейські країни також дали зрозуміти це Росії. І ми вважаємо, що в будь-який час важливо, аби будь-яка країна — і в тому числі Китай — чула (про ситуацію, — при.) напряму від України», — наголосив представник Держдепартаменту США.

Слід зазначити, що у минулому році Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало «мирний план» врегулювання війни РФ проти України. Пекін закликає до переговорів.