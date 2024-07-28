Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел.

Україна розробить план дій з досягнення миру до кінця листопаду.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю японському телеканалу NHK.

Зеленський наголосив, що не може реагувати на заклики до припинення вогню, поки Росія продовжує окупувати українську територію.

—Терпіння, підтримка та дипломатичний тиск — це три фактори для справедливого завершення війни. Якщо США та європейські країни збережуть єдність, це буде додатковим тиском і покаже Москві, що в неї немає шансів, — заявив президент.

За словами Зеленського, Київ розпочне детальні переговори з відповідними країнами щодо територіальної цілісності та інших питань, а до кінця листопада Україна представить план дій для досягнення миру.

Нагадаємо, президент України заявив, що не всі окуповані Росією території можна відвоювати силою, іноді для цього потрібна лише дипломатія та міжнародний вплив.