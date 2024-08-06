Володимир Зеленський, скриншот з відео ВВС

Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році українські виробники вже законтрактували мільйон дронів, надалі ця цифра зростатиме.

Про це він повідомив під час свого звернення.

Президент України зазначив, що заслухав доповіді представників Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерства цифрової трансформації, які інформували про стан виробництва та фінансування безпілотників.

«На цей рік уже законтрактовано нашими виробниками мільйон дронів, і буде загалом по року більше. Усі деталі не розголошуємо, але спроможності виробляти дрони стають більше», – підкреслив президент.

Окрім цього, на Ставці було ухвалено рішення щодо збільшення фінансування ракетної програми України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський дав доручення дипломатам щодо створення коаліції держав-сусідів України, які погодяться збивати над українською територією російські ракети, що летять у їхньому напрямку.