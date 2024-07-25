Вячеслав Стоянов

На Південноукраїнській атомній електростанції призначили нового генерального директора

Про це повідомили в «Енергоатомі»

Зазначається, що обовʼязки генерального директора ПАЕС покладено на Вячеслава Стоянова, який до цього обіймав посаду головного інженера - першого заступника генерального директора Рівненської АЕС.

«Вячеслав Стоянов має багаторічний досвід в атомній галузі, неодноразово був відзначений нагородами за сумлінне виконання своїх обов’язків, пройшов кар’єрний шлях від інженера до керівних посад на АЕС», – йдеться у повідомленні.

В «Енергоатомі» також додали, що головне завдання нового керівника ПАЕС – працювати задля посилення енергетичної безпеки та нарощення атомних потужностей.

Зазначимо, що до нього генеральним директором ПАЕС був Ігор Полович. На посаду його призначили у серпні 2021 року.

Ігор Полович

Нагадаємо, що 18 липня цього рок Міністерство енергетики України закликало утримуватися від поширення неперевіреної інформації про нібито аварії на Південноукраїнській атомній електростанції (ПАЕС).

Заступник міністра енергетики Микола Колісник, коментуючи інформацію щодо виходу з ладу трьох трансформаторів ПАЕС, в ефірі телемарафону 18 липня заявив, що такі повідомлення можуть грати на руку ворогу, пишуть «НикВести».

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.

Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.