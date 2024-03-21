У Брюсселі розпочався дводенний саміт лідерів країн ЄС

Дводенний саміт лідерів країн Європейського Союзу розпочався 21 березня у Брюсселі. Обговорюватимуть питання постачання зброї для України. Також обговорять безпеку, розширення ЄС та міграцію.

Про це інформує «Європейська правда».

Зазначається, що на зустрічі 21-22 березня лідери ЄС обговорюватимуть продовження підтримки України, питання безпеки та оборони, а також ситуацію на Близькому Сході, питання розширення ЄС, міжнародні відносини, міграцію і сільське господарство.

У частині щодо безпеки говоритимуть про збільшення обороноздатності ЄС та союзників, а також про оборонну галузь Європи та про спроби посилення технологічної та промислової бази. Лідери країн ЄС планують також обговорити Програму європейської оборонної промисловості та Стратегію європейської обороноздатності.

У частині щодо нових членів ЄС говоритимуть про майбутній вступ України, Молдови, Боснії і Герцеговини до ЄС — усі три країни вже мають кандидатський статус та очікують відкриття переговорів.

Нагадаємо, на пресконференції у Брюсселі президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн припустила, що переговорні рамки щодо вступу України до Євросоюзу будуть готові на початку літа цього року.

Данія готуватиме миколаївських посадовців до вступу України в ЄС — місцеву владу навчатимуть, як отримувати та правильно використовувати кошти Союзу.