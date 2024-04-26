Європарламент. Фото з відкритих джерел.

Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій призиває вважати президентські вибори в Росії у 2024 році нелегітимними.

Відповідну резолюцію ухвалили у четвер, 25 квітня, повідомляє прес-служба Європарламенту.

Зазначається, що 493 депутати Європарламенту проголосували за, 11 виступили проти, а 18 — утрималися.

«Так звані президентські вибори в Росії пройшли в атмосфері страху та репресій і в контексті незаконної агресивної війни проти України. Під час цих так званих виборів не було ні альтернативних кандидатів, ні вільних ЗМІ, ні незалежних спостерігачів, ні політичних свобод. Відповідно, так звані вибори — нелегітимні та недемократичні», — сказано у резолюції.

Європарламент також закликав країни-члени ЄС и міжнародну спільноту не визнавати результатів виборів не тільки в Росії, а й на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, як в Молдові під час виборів чоловік кинув коктейлі Молотова в посольство РФ.