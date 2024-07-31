Ніколаса Мадуро / Фото з відкритих джерел

Євросоюз не визнаватиме результатів виборів у Венесуелі, поки не порахують усі голоси.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Reuters.

Він сказав, що виборча комісія оголосила результати голосування на основі 80% підрахованих бюлетенів, тоді як венесуельська опозиція опублікувала зовсім інші результати.

«Це є додатковою причиною для невизнання результатів, поки вони не будуть повністю і незалежно перевірені», — зазначив Жозеп Боррель.

За словами високого представника ЄС, члени блоку ухвалять рішення щодо можливих наступних кроків лише після того, як стануть відомі остаточні результати виборів.

Американський Центр Картера, який спостерігав за голосуванням, заявив, що вибори у Венесуелі не можна вважати демократичними, оскільки вони «не відповідали міжнародним стандартам чесності виборів».

Як повідомляє Politico, Угорщина наклала вето на заяву всіх країн-членів ЄС щодо результатів президентських виборів у Венесуелі.

Двоє посадовців заявили, що ЄС хотів прийняти в понеділок спільну заяву, щоб висловити стурбованість результатами виборів, але їм завадила позиція Угорщини.

Politico зазначає, що вето Угорщини підкреслює фундаментальний недолік зовнішньої політики ЄС, згідно з яким рішення — включаючи потенційні майбутні санкції проти Венесуели — повинні бути одноголосно узгоджені між 27 країнами-членами. Деякі країни, такі як Німеччина, виступають за прийняття зовнішньополітичних рішень кваліфікованою більшістю.

Нагадаємо, що Президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголосили переможцем на президентських виборах — для нього це вже третій термін.

Раніше лідери опозиції заявили про порушення на виборах. Протягом усього виборчого процесу зростало занепокоєння, що опозиція не побачить чесної боротьби, оскільки уряд Ніколас Мадуро контролює всі державні установи Венесуели і був звинувачений у фальсифікації попередніх виборів, що він заперечував.