Давид Арахамія. Архівне фото «НикВести»

Голова парламентської фракції «Слуга народу», миколаївець Давид Арахамія запевняє, що у Ради немає планів обмежувати можливість отримати вищу освіту для дітей ухилянтів.

Про це він написав в своєму телеграм-каналі.

— Спростовуємо черговий фейк, який, на жаль, розлетівся у ЗМІ. Ніхто не збирається обмежувати дітей у праві на освіту. Таких планів у Верховної Ради немає, не було і не буде! Навіть в контексті змін до правил мобілізації. Чому хтось про це говорить, зрозуміти важко. Але точно не потрібно сприймати це серйозно, — зазначив Давид Арахамія.

Що сталося?

Нардеп та член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко заявив в інтерв'ю «Телеграфу» висловив думку, що для чоловіків, які уникають постановлення на військовий облік, можна обмежувати державні послуги. Зокрема, відмовляти їм або їхнім дітям у вступі до вищих навчальних закладів. Про це він сказав, обговорюючи роботу над новим законопроєктом про мобілізацію, який пройшов перше читання в раді.

— Ви ж як водій штрафи отримуєте. Тут те ж саме: якщо ви не дотрималися закону про військовий облік, то маєте нести відповідальність. Державні послуги. Політичне керівництво пропонує: якщо ти не хочеш виконувати свій громадянський обов’язок, захищати Батьківщину і якщо не стоїш на військовому обліку, держава може тобі відмовляти в послугах. Наприклад: ти не будеш отримувати підтримку держави, твої діти не вступлять до вишу, або ти сам не вступиш до ВНЗ, — сказав Вадим Івченко.

Нещодавно народні депутати у першому читанні підтримали новий законопроєкт, який був внесений Міноборони та доопрацьований народними депутатами. Оскільки попередній документ був відкликаний з Верховної Ради 11 січня.

Детальніше про основні положення законопроєкту в інфографіках:

Новий законопроект про мобілізацію, інфографіка: Міноборони Новий законопроект про мобілізацію, інфографіка: Міноборони Новий законопроект про мобілізацію, інфографіка: Міноборони

Новий законопроект про мобілізацію, інфографіка: Міноборони Новий законопроект про мобілізацію, інфографіка: Міноборони Новий законопроект про мобілізацію, інфографіка: Міноборони

Нагадаємо, 19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії. Він сказав, що командування запиту на конкретні цифри не подавало.

Голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав 4 січня розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.

Командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк розповів, що в України є можливість підготувати будь-яку кількість особового складу, яка буде визначена новим законом про мобілізацію, який може бути прийнято незабаром.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.