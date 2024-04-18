Восьмий апеляційний адміністративний суд на вимогу Міністерства юстиції заборонив діяльність проросійської політичної партії «Соціал-патріотична асамблея слов'ян».

Про це повідомляється на порталі судової влади України.

Зазначається, що майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

Рух «Чесно» зазначає, що за ініціативи Мін’юсту суд заборонив 18 політичних партій, які мають зв’язки з Росією, серед них ОПЗЖ, «Опозиційний блок», «Партію Шарія», партію НАШІ та інші.

СПАС була створена у 2006 році Едуардом Коваленком — колишнім учасником патріотичної та націоналістичної організації «Українська Національна Асамблея» (політична частина УНА-УНСО).

Коваленко пішов з УНА, коли її головою обрали Юрія Шухевича, сина генерала Української повстанської армії Романа Шухевича та згодом Героя України.

СПАС вступала проти вступу України до НАТО та Європейського Союзу. Натомість пропонувала створити «союз вільних слов’янських країн». При партії існувала також мілітарна «Слов’янська дружина».

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій.