Шалва Папуашвілі

У Грузії набуває чинності закон «закон про іноагентів» («Про прозорість іноземного впливу»). Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав документ.

Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Документ зобов'язує неурядові організації, більше ніж 20% фінансування яких надходить з-за кордону, зареєструватися як «іноземні агенти».

Нагадаємо, що Парламент Грузії 14 травня ухвалив у третьому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу» — так званий закон про «іноагентів».

18 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на закон «Про прозорість іноземного впливу». За її словами, закон суперечить європейським прагненням Грузії.

28 травня на засіданні парламенту парламентарі більшістю голосів подолали вето президента. Після подолання вето документ протягом п'яти днів мала підписати президентка, у разі її відмови документ мав підписати спікер парламенту.

Що відомо про «закон про іноагентів»

Парламент Грузії затвердив законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», відомий як про «іноагентів». У зв’язку з цим з 23:00 години 1 травня у законодавчому органі посилили заходи безпеки на тлі протестів.

Саломе Зурабішвілі, президентка Грузії, закликала керівну партію «Грузинська мрія» відкликати закон про «іноагентів».

Закон про «іноагентів» фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус «агентів іноземного впливу». Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.