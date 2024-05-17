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У вигляді помʼякшення покарання для ухилянтів пропонується штрафувати до 85 тисяч гривень чи застосовувати покарання у виді обмеження волі до 2 років.

Законопроєкт №11260 опублікували на сайті Верховної Ради 16 травня.

У законопроєкті пропонується внести зміни до статті 336 Кримінального кодексу, що встановлює відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Замість увʼязнення від 3 до 5 років пропонується встановити штраф розміром від 51 тисячі до 85 тисяч гривень, або громадські роботи терміном від 160 до 240 годин.

Також пропонуються виправні роботи від одного до двох років, або обмеження волі від одного до двох років.

Зазначимо, що наразі у КК міститься і стаття 337, яка передбачає окрему кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку або навчальних зборів.

Автором законопроєкту №11260 виступає один народний депутат — Анатолій Бурміч.

Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада України ухвалила закон, яким встановлюється кримінальна відповідальність за ухилення від проходження військової служби — позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, правоохоронні органи Миколаївської області зафіксували 87 кримінальних проваджень щодо ухилень від призову на військову службу за мобілізацією.

Загалом через ухилення від призову чи порушення військового обліку з початку повномасштабної війни в Україні відкрито майже 11,3 тисяч кримінальних проваджень.