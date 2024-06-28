У четвер, 27 червня, у Миколаївській обласній раді під головуванням очільника облради Антона Табунщика відбулося засідання ХХІІ позачергової сесії.
Про це повідомили в Миколаївській обласній раді.
49 депутатів у онлайн-форматі розглянули 26 питань порядку денного. Вони стосувалися економічного розвитку Миколаївщини, майнових рішень, кадрових рішень, складань повноважень депутатів облради за власним бажанням тощо. У результаті, депутати підтримали усі питання порядку денного.
Зокрема, депутати підтримали такі проєкти рішень:
Нагадаємо, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик відвідав Ольшанську громаду, де проживає близько 10 тисяч людей.
У четвер, 27 червня, у Миколаївській обласній раді під головуванням очільника облради Антона Табунщика відбулося засідання ХХІІ позачергової сесії.
Про це повідомили в Миколаївській обласній раді.
49 депутатів у онлайн-форматі розглянули 26 питань порядку денного. Вони стосувалися економічного розвитку Миколаївщини, майнових рішень, кадрових рішень, складань повноважень депутатів облради за власним бажанням тощо. У результаті, депутати підтримали усі питання порядку денного.
Зокрема, депутати підтримали такі проєкти рішень:
Нагадаємо, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик відвідав Ольшанську громаду, де проживає близько 10 тисяч людей.