Фото: пресслужба Миколаївської обласної ради

У четвер, 27 червня, у Миколаївській обласній раді під головуванням очільника облради Антона Табунщика відбулося засідання ХХІІ позачергової сесії.

Про це повідомили в Миколаївській обласній раді.

49 депутатів у онлайн-форматі розглянули 26 питань порядку денного. Вони стосувалися економічного розвитку Миколаївщини, майнових рішень, кадрових рішень, складань повноважень депутатів облради за власним бажанням тощо. У результаті, депутати підтримали усі питання порядку денного.

Фото: пресслужба Миколаївської обласної ради Фото: пресслужба Миколаївської обласної ради Фото: пресслужба Миколаївської обласної ради

Зокрема, депутати підтримали такі проєкти рішень:

Внесення змін до програми соціально-економічного розвитку області на 2025 рік, що передбачає облаштування укриттів у школах та лікарнях за рахунок бюджетних коштів.

Зміни до Регламенту облради та до Положення про постійні комісії щодо прозорості роботи органів місцевого самоврядування.

Встановлення ставок рентної плати за заготівлю другорядних лісових матеріалів та використання корисних властивостей лісів забезпечить додаткове наповнення місцевого бюджету.

Призначили Ірину Шабільянову на посаду директора обласної клінічної лікарні, Миколу Берсона на посаду директора-художнього керівника Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії, а Артема Свистуна – директора-художнього керівника Миколаївського академічного художнього драматичного театру. Також призначили директором Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв Сергія Мицика.

Депутати Юрій Кормишкін та Руслан Нерода склали повноваження.

Фото: пресслужба Миколаївської обласної ради Фото: пресслужба Миколаївської обласної ради

Нагадаємо, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик відвідав Ольшанську громаду, де проживає близько 10 тисяч людей.