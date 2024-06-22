Замах на вбивство журналіста Садикова. Фото з відкритих джерел

Алтай Жаканбаєв, який підозрюється у замаху на вбивство журналіста Айдоса Садикова в Києві 18 червня затримали у Казахстані.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура Казахстану.

«21 червня Жаканбаєв А.М. самостійно звернувся до органів внутрішніх справ Республіки Казахстан, де його допитали за обставинами справи. Цього ж дня його затримали за підозрою у скоєнні цього злочину», — сказано в повідомленні.

Наразі тривають оперативно-розшукові заходи з метою встановлення місцеперебування другого підозрюваного Мейрама Каратаєва.

Нагадаємо, як 18 червня у Шевченківському районі столиці невідомий підійшов до авто та вистрілив у чоловіка, який перебував там. Наразі правоохоронці намагаються знайти та затримати нападника. Пізніше виявилось, що потерпілим є казахський опозиціонер Айдос Садиков.

21 червня поліція Києва оголосила підозри підозрюваним у виконанні замаху на вбивство та оголосила їх у міжнародний розшук.