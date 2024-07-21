Міський голова Києва Віталій Кличко. Фото з відкритих джерел

На думку міського голови Києва Віталія Кличка, президенту України Володимиру Зеленському доведеться провести референдум у разі домовленостей про територіальні поступки з РФ, для того щоб дізнатися думку суспільства з цього приводу.

Про це він сказав в інтервʼю італійській газеті Corriere della Sera.

«Зеленському, ймовірно, доведеться вдатися до референдуму, я не думаю, що він зможе досягти таких болючих і важливих домовленостей самостійно, без народної легітимації, — сказав Віталій Кличко.

На думку міського голови Києва, вирішенням ситуації могло б бути створення уряду національної єдності, як це сталося в Ізраїлі після нападу ХАМАСу 7 жовтня. Проте київський мер вважає, що президент України не готовий поступитися централізованою владою у своїх руках.

«Однак я не впевнений, що він готовий відмовитися від централізованої в його руках влади, яка гарантувала йому воєнний стан з першого дня російського вторгнення», — сказав він.

Зазначимо, що 26 січня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав Закон про всеукраїнський референдум, щоб дати народу право самостійно і безпосередньо, без участі політиків, вирішувати державні питання.

Однак, варто зауважити, що згідно законом заборонено проводити референдуми, повʼязані з територіальною цілісністю України.

«Питання, які суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права; питання про скасування або обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина; питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці, не можуть бути предметом Всеукраїнського референдуму», — Йдеться в документі.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що не всі окуповані Росією території можна відвоювати силою, іноді для цього потрібна лише дипломатія та міжнародний вплив.

Також зазначимо, що опитування Центру Разумкова показало, що українці розділені у поглядах щодо переговорів з Росією. Більшість не згодні з умовами Путіна. Зазначається, що 44% українців вважають, що настав час для початку офіційних мирних переговорівУкраїни і Росії, водночас 35% переконані, що це не так.