Зеленський відвідав авіабазу F-16 в Бельгії / Фото опублікував Александер де Кроо

В рамках візиту до Бельгії президент Володимир Зеленський відвідав авіабазу, де розміщено винищувачі F-16, які передадуть Україні.

Про це повідомив бельгійський прем’єр-міністр Александер де Кроо в соціальній мережі Х.

«Російські загарбники продовжують щодня вбивати українців. Шановний Володимире Зеленський, ці F-16 будуть вашими, щоб допомогти вам захистити своїх громадян», —написав він.

Прем’єр зазначив, що Україна «може дати відсіч Росії лише, коли матиме більше кращої зброї, яка постачатиметься швидше».

Нагадаємо, що Бельгія передасть 30 своїх винищувачів F-16 в Україну до 2028 року. Ці літаки та іншу зброю, яку Бельгія передасть в межах безпекової угоди, Україна зможе використовувати тільки на своїй території.

Раніше повідомлялось, що перша група українських льотчиків закінчила навчання на сучасних винищувачах F-16 на американській військовій базі в Аризоні.