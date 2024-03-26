Олексій Данілов. Фото: sluga-narodu.com

У вівторок 26 березня президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони.

Відповідний указ №186/2024 опубліковано на сайті Офісу Президента.

«Звільнити Данілова Олексія Мячеславовича з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони України», — йдеться у тексті указу.

Також указом №188/2024 Володимир Зеленський призначив секретарем РНБО Олександра Литвиненка, попередньо звільнивши його з посади голови Служби зовнішньої розвідки.

Олександр Литвиненко. Фото: Інтерфакс-Україна

Новим керівником Служби зовнішньої розвідки став Олег Іващенко.

Олександр Литвененко був заступником секретаря РНБО з квітня 2014 до серпня 2019 року. З 23 липня 2021 призначенний головою Служби зовнішньої розвідки. З 27 липня 2021 року Член Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, 8 лютого, Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Президент Володимир Зеленський зустрівся з головкомом, подякував йому за два роки захисту України та запропонував «бути й надалі разом у команді Української держави».

Новим головнокомандувачем ЗСУ було призначено генерал-полковника Олександра Сирського.