Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених / Ілюстративне фото з відкритих джерел

У п’ятницю, 17 травня, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав Збройних Сил України.

Про це стало відомо з картки закону №11079-1 на сайті Верховної Ради.

Закон передбачає можливість вийти на волю за рішенням суду за умовно-достроковим звільненням для військової служби за контрактом. Проте цим правом зможуть скористатися не всі.

Мобілізація не стосується засуджених за такі злочини:

умисне вбивство двох або більше людей;

вбивство з особливою жорстокістю;

вбивство, поєднане з сексуальним зґвалтуванням;

злочини проти статевої свободи та недоторканості;

злочини, пов'язані з тероризмом;

порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, що призвело до смертей;

вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця;

особливо тяжкі корупційні злочини.

Нагадаємо, до Верховної ради України внесли законопроєкт, яким пропонується дозволити звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розказав, що засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК.

Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька розказала, що близько 4,5 тисячі засуджених в Україні виступили за ухвалення закону про умовно-дострокове звільнення шляхом укладання контракту на військову службу.