У п’ятницю, 17 травня, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав Збройних Сил України.
Про це стало відомо з картки закону №11079-1 на сайті Верховної Ради.
Закон передбачає можливість вийти на волю за рішенням суду за умовно-достроковим звільненням для військової служби за контрактом. Проте цим правом зможуть скористатися не всі.
Мобілізація не стосується засуджених за такі злочини:
Нагадаємо, до Верховної ради України внесли законопроєкт, яким пропонується дозволити звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби.
Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розказав, що засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК.
Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька розказала, що близько 4,5 тисячі засуджених в Україні виступили за ухвалення закону про умовно-дострокове звільнення шляхом укладання контракту на військову службу.
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У п’ятницю, 17 травня, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав Збройних Сил України.
Про це стало відомо з картки закону №11079-1 на сайті Верховної Ради.
Закон передбачає можливість вийти на волю за рішенням суду за умовно-достроковим звільненням для військової служби за контрактом. Проте цим правом зможуть скористатися не всі.
Мобілізація не стосується засуджених за такі злочини:
Нагадаємо, до Верховної ради України внесли законопроєкт, яким пропонується дозволити звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби.
Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розказав, що засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК.
Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька розказала, що близько 4,5 тисячі засуджених в Україні виступили за ухвалення закону про умовно-дострокове звільнення шляхом укладання контракту на військову службу.