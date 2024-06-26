Володимир Зеленський у Покровську. Фото: Адміністрація президента

У середу, 26 червня, президент України Володимир Зеленський поїхав я на Донеччину та представив нового командувача Об’єднаних сил Андрія Гнатова.

Про це Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні,

«Почав цей день на Донеччині, разом із нашими воїнами, разом із Головкомом Сирським і новим командувачем Об’єднаних сил генералом Гнатовим. Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Це людина молода, але знання фронту, досвід у нього саме такі, як потрібні. Завдання для генерала Гнатова очевидне — знищувати окупанта й — дуже важливо – берегти якнайбільше життів наших воїнів», — зазначив президент.

Володимир Зеленський провів на Донеччині, нараду щодо безпеки і підтримки людей. За його словами, він був здивований, що деякі профільні урядовці не були на Донеччині по пів року та більше.

«Буде серйозна розмова, і буду робити щодо них відповідні висновки», – додав президент.

Нагадаємо, що президент Зеленський вирішив змінити змінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова 24 червня.