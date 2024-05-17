Володимир Зеленський. Фото:REUTERS

Для завершення війни в Україні потрібен такий ґрунт, щоб президент РФ Володимир Путін так само шукав вихід із цієї ситуації, однак зараз у нього немає дискомфорту.

Про це під час зустрічі з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський, передає Interfax-Україна.

Глава держави зазначив, що Володимиру Путіну не вигідний діалог з усім світом.

«Путіну не вигідний діалог з усім світом, тому що навіть той самий Китай йому скаже: поясни захоплення територій! Бо Китай виступає за територіальну цілісність будь-якої держави», — заявив Володимир Зеленський журналістам.

За його словами, щоб завершити війну, «на сьогодні підґрунтя має бути для того, щоб Путін шукав так само вихід із цієї ситуації, тому що зараз у нього немає дискомфорту».

«Тому що — куди ми стріляємо? Що ми можемо атакувати? Чим? Наскільки економічно нам будуть допомагати? Санкції дотиснемо — не дотиснемо? Трибунал буде — не буде? Треба відповісти собі на кожне з цих запитань. І щодня працювати й просуватися за кожним із цих напрямів», — сказав Володимир Зеленський.

Раніше заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що подібні війни «закінчуються лише договорами». На його думку, Україна не має можливості виграти війну проти Росії, відкинувши її до міжнародно визнаних кордонів.