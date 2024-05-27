Зеленський зустрінеться із прем’єр-міністром Іспанії Санчесом / Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Мадрида, де зустрінеться з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у понеділок, 27 травня.

Про це повідомила «УП» з посиланням на уряд Іспанії.

У повідомленні зазначається, що Володимир Зеленський зустрінеться із Санчесом, після чого лідери проведуть спільну пресконференцію у Мадриді о 12:00 за місцевим часом.

Також президент України зустрінеться з королем Іспанії Феліпе VI.

Нагадаємо, Іспанія збирається виділити Україні пакет військової допомоги вартістю 1,129 мільярда євро. Про передачу допомоги оголосять під час візиту президента України Володимира Зеленського.