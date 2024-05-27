Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Мадрида, де зустрінеться з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у понеділок, 27 травня.
Про це повідомила «УП» з посиланням на уряд Іспанії.
У повідомленні зазначається, що Володимир Зеленський зустрінеться із Санчесом, після чого лідери проведуть спільну пресконференцію у Мадриді о 12:00 за місцевим часом.
Також президент України зустрінеться з королем Іспанії Феліпе VI.
Нагадаємо, Іспанія збирається виділити Україні пакет військової допомоги вартістю 1,129 мільярда євро. Про передачу допомоги оголосять під час візиту президента України Володимира Зеленського.
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Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Мадрида, де зустрінеться з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у понеділок, 27 травня.
Про це повідомила «УП» з посиланням на уряд Іспанії.
У повідомленні зазначається, що Володимир Зеленський зустрінеться із Санчесом, після чого лідери проведуть спільну пресконференцію у Мадриді о 12:00 за місцевим часом.
Також президент України зустрінеться з королем Іспанії Феліпе VI.
Нагадаємо, Іспанія збирається виділити Україні пакет військової допомоги вартістю 1,129 мільярда євро. Про передачу допомоги оголосять під час візиту президента України Володимира Зеленського.