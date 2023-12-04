У 2024 році у Баштанському районі Миколаївської області розпочнуть будівництво двох нових навчальних закладів.

Про це розповів начальник Баштанської РВА Владислав Дмитрів, пишуть «НикВести».

За його словами, нові школи будуть побудовані у двох територіальних громадах, які найбільше постраждали внаслідок повномасштабної війни.

— Вартість одного нового будівництва буде складати близько 200 мільйонів гривень, — розповів голова ОВА.

За його словами, внаслідок російських обстрілів на території району було повністю зруйновано 6 навчальних закладів, ще 35 було частково пошкоджено.

Не дивлячись на це, 20 шкіл Баштанського району сьогодні працюють у змішаному форматі навчання.

— У нас 93 заклади освіти, сьогодні відновили у нас роботу 65 дистанційно, 20 працюють у змішаній формі навчання. На превелике щастя ці 20 навчальних закладів сьогодні дали можливість навчатися, — сказав Владислав Дмитрів.

Нагадаємо, що на засіданні Кабміну 25 липня вирішили виділити 667,9 мільйона гривень на відновлення п’яти об’єктів у Миколаївській області. Проєкти будуть реалізовані через Державне агентство відновлення. До переліку, зокрема, потрапило будівництво Миколаївського ліцею №51.

Раніше, Олександр Сєнкевич заявляв, що у Миколаєві школу №51, яка була зруйнована ракетним ударом росіян, знесуть та побудують на її місці новий, сучасний заклад з облаштованими для дітей укриттями.

Нагадаємо, що технічна рада при управлінні капітального будівництва Миколаївської міської ради дійшла висновку, що будівлю 51-го ліцею необхідно знести.

При цьому Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради замовив розробку проектно-кошторисної документації на ремонт та встановлення вікон і дверей у школі №51.

Згодом в мерії Миколаєва повідомили, що проект будівництва Миколаївського ліцею №51, який було зруйновано під час російського обстрілу, буде розроблений до літа 2024 року.

Також нагадаємо, що у Миколаєві благодійний фонд Sweetanok розробить два робочих проекти для відновлення шкіл № 7 і № 48, які були зруйновані внаслідок російських обстрілів.