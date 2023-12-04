В Україні запустили проект «Робота та відновлення» з пошуку вакансій у сфері відбудови.

Про це повідомляє Міністерство відновлення.

У рамках проекту створений вебсайт, який відображає перелік пропозиції посад від роботодавців, залучених у відновлення регіонів, територій та інфраструктури.

Наразі на вебсайті представлено більше тисячі актуальних вакансій, які постійно оновлюються.

Серед іншого, це вакансії в транспортній галузі, галузі зв’язку, будівництва та у сфері відбудови в цілому.

Вакансії, поміж усього, містять можливості для безплатного навчання, перекваліфікації та/або проживання. Це може бути особливо важливим для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

«Цей проект допоможе забезпечити роботою українців, в тому числі тих, які були змушені залишити свої домівки. А також підсилити кадровий потенціал підприємств інфраструктури та сфери відновлення в цілому», — зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Нагадаємо, до «Армії відновлення» долучилися вже понад 60 тисяч українців.

Станом на серпень 2023 року Миколаївщині до «Армії відновлення» залучили понад 3 тисячі безробітних.