В Україні запустили проект «Робота та відновлення» з пошуку вакансій у сфері відбудови.
Про це повідомляє Міністерство відновлення.
У рамках проекту створений вебсайт, який відображає перелік пропозиції посад від роботодавців, залучених у відновлення регіонів, територій та інфраструктури.
Наразі на вебсайті представлено більше тисячі актуальних вакансій, які постійно оновлюються.
Серед іншого, це вакансії в транспортній галузі, галузі зв’язку, будівництва та у сфері відбудови в цілому.
Вакансії, поміж усього, містять можливості для безплатного навчання, перекваліфікації та/або проживання. Це може бути особливо важливим для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
«Цей проект допоможе забезпечити роботою українців, в тому числі тих, які були змушені залишити свої домівки. А також підсилити кадровий потенціал підприємств інфраструктури та сфери відновлення в цілому», — зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
Нагадаємо, до «Армії відновлення» долучилися вже понад 60 тисяч українців.
Станом на серпень 2023 року Миколаївщині до «Армії відновлення» залучили понад 3 тисячі безробітних.
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В Україні запустили проект «Робота та відновлення» з пошуку вакансій у сфері відбудови.
Про це повідомляє Міністерство відновлення.
У рамках проекту створений вебсайт, який відображає перелік пропозиції посад від роботодавців, залучених у відновлення регіонів, територій та інфраструктури.
Наразі на вебсайті представлено більше тисячі актуальних вакансій, які постійно оновлюються.
Серед іншого, це вакансії в транспортній галузі, галузі зв’язку, будівництва та у сфері відбудови в цілому.
Вакансії, поміж усього, містять можливості для безплатного навчання, перекваліфікації та/або проживання. Це може бути особливо важливим для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
«Цей проект допоможе забезпечити роботою українців, в тому числі тих, які були змушені залишити свої домівки. А також підсилити кадровий потенціал підприємств інфраструктури та сфери відновлення в цілому», — зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
Нагадаємо, до «Армії відновлення» долучилися вже понад 60 тисяч українців.
Станом на серпень 2023 року Миколаївщині до «Армії відновлення» залучили понад 3 тисячі безробітних.