Переможець Сергій Селіванік, фото: пресслужба Європейського інституту інновацій та технологій

Миколаївський інженер переміг на міжнародному конкурсі європейських інноваторів Jumpstarter 2023. Він презентував розробку електричних вантажівок, які обслуговуватимуть компанії з транспортування вантажів.

Про це «НикВести» повідомили організатори конкурса.

Сергій Селіванік є автором українського стартапу «MeGoElectric». Він переміг в номінації Urban Mobility серед ще шести європейських учасників. Головна ідея проєкту — розробка доступних електричних вантажівок малої та середньої вантажності, які обслуговуватимуть компанії, що займаються транспортуванням вантажів.

Його розробка отримала 10 тисяч євро та супровід провідних європейських спеціалістів для реалізації ідеї.

Як розповіли в пресслужбі Європейського інституту інновацій та технологій, чоловік наразі займається проєктуванням електромобіля для людей з інвалідністю, які пересуваються за допомогою візків.

Всього конкурс налічує 9 категорій: Digital, Food, Health, Row Materials, Urban Mobilty, InnoEnergy, Manufacturing, The New European Bauhaus, Special prize for the best Western Balcan Team. Цьогоріч зʼявилась ще одна — «Rebuild Ukraine», присвячена відбудові України.

До фіналу категорії увійшли 6 українських стартапів, серед яких трійка переможців отримали 10 тисяч євро за перше місце, 5 тисяч за друге і 2,5 тисячі за третє місце.

Усього експертне журі відзначило 27 проєктів, які можуть допомогти Європі подолати деякі з найактуальніших викликів.

