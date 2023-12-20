Міжнародна неурядова гуманітарна організація IsraAID передала Миколаєву від імені гуманітарного кластеру водопостачання, санітарії та гігієни інтерактивну карту «ХодиДоВоди».

Підписання відповідного пакету документів відбулося в Миколаєві 19 грудня 2023 року, повідомила пресслужба міської ради.

Як відомо, після руйнування магістрального водопроводу Дніпро-Миколаїв у 2022 році джерелом питної води для містян та вимушених переселенців стали точки видачі води, організовані гуманітарними організаціями, комунальними підприємствами та бізнесами. Запит на створення механізму, який акумулював би дані роботи станцій, виник влітку 2023 року.

Координацію розробки такого сервісу від імені гуманітарного кластеру WaSH взяла на себе IsraAID.

Наразі карта «ХодиДоВоди» містить інформацію про 225 точок видачі води, серед яких 12 обладнані водоочисними системами та диспенсерами від IsraAID. Для всіх точок в користувацькому режимі реалізовано доступ до точної адреси розташування пункту видачі води, інформації про тип пункту, час і дні роботи, можливості прокласти маршрут до точки в режимі онлайн та залишити відгук.

В адміністраторському, захищеному паролем, режимі (відповідних аккаунтів на момент передачі створено 15) доступні наступні дані: відповідальна організація, установа розміщення пункту, виконавець, кількість виданої води, час заміни фільтрів та чистки бочок. Адміністратори на кожній станції мають доступ до кількості відгуків та часу, коли вони залишені користувачами. До прав адміністратора також належить оновлення даних, які відображаються для користувачів у відкритому доступі.

19 грудня мер Олександр Сєнкевич та керівник діяльності IsraAID в південному регіоні Ілля Надененко обмінялися підписами на пакеті документів про передачу інструменту «ХодиДоВоди» місту.

«Щодня я їду на роботу і бачу людей, які прямують набирати воду. Щовечора я їду додому – і знов бачу людей із бутлями. Це постійний потік, і дуже важливо, щоб люди отримували актуальну інформацію щодо роботи точок видачі води», - наголосив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

Відомо, що найближчим часом миколаївцям не розпочнуть подавати питну воду. Крім того, за словами голова Миколаївської ОВА Віталія Кіма у січні може статися погіршення якості води у системі централізованого водопостачання Миколаєва, що пов'язано з наслідками підриву Каховської греблі.