Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» планує встановити модульні когенераційні установки, які можуть повністю забезпечити електроенергією інфраструктуру Миколаєва.

Про це під час брифінгу в середу, 20 грудня, розповів директор підприємства Микола Логвінов, повідомляють «НикВести».

За словами директора КП, встановлення когенераційних установок — це новий вид діяльності, яке отримало підприємство, зазначивши, що раніше «Миколаївоблтеплоенерго» мало подібне обладнання радянського зразка потужністю 0,6 МВт.

— У нас була когенераційна установка 0,6 МВт і ми виробляли електричну енергію. В 2019 році її законсервували, бо вона була стара радянського зразка. Зараз КП встановлює нові нові когенераційні установки на базі європейських машин. Ми вже монтуємо чотири установки, які будуть давати 4 МВт електричної енергії. І є план побудувати 22 МВт потужності електричної енергії для того, щоб забезпечити місто Миколаїв своєю електричною енергією повністю. Тобто, якщо нам цей план вдасться, то ми закриємо всю потребу критичної інфраструктури Миколаєва в електричній енергії і зможемо працювати в режимі острова, — розповів Микола Логвінов.

Наразі підприємство монтує 4 установки, які повністю покривають потреби в електроенергії самого облтепло, а також частково покриватимуть потреби «Миколаївводоканалу».

Нагадаємо, директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов позитивно оцінив свого комунального підприємства у питанні запуску тепла до осель миколаївців цього року.