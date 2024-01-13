Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк заявила, що США прагнуть підписати з Україною безпековий договір.

Про це вона повідомила під час спілкування зі ЗМІ у Києві, пише «Укрінформ».

Посол наголосила, що досягнення подібної домовленості є задачею, яку поставив президент США. Як сказав президент Джон Байден, США прагне допомогти Україні «захиститися та стримати майбутню агресію».

«Ми вже почали двосторонні консультації з вашим урядом, з офісом президента, з урядовими установами, і ми обговорюємо з ними те, якими можуть бути безпекові зобов’язання з нашого боку. Наразі було два раунди, і переговори продовжаться, адміністрація Байдена прагне цієї домовленості», — підкреслила дипломатка.

Бріджит Брінк не озвучила терміни майбутньої угоди, оскільки переговори тривають. Утім, вона наголосила, що США виступають за вступ України до НАТО і безпекова угода покликана створити «міст для гарантування безпеки, доки це членство не стало реальністю».