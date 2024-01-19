Департамент енергоефективності Миколаївської міської ради наразі не може завершити ремонт шкіл №45 та №42, оскільки для цього спочатку потрібно провести коригування їх проєктів.

Про це повідомила директорка департаменту енергоефективності Алла Луцька під час засідання бюджетної комісії міської ради 17 січня, пишуть «НикВести».

Питання стосовно завершення ремонту шкіл, готовність робіт з яких довгий час складає 80%, задав депутат Максим Коваленко.

— За цей час школи руйнуються. Відкоси не зроблені, туди потрапляє волога. Ініціативні депутати підіймали це питання ще у 2021 році. Підрядник вийшов, зробив одну стінку столової, яку не потрібно було робити. По цим школам з того часу немає жодного просування, – сказав він.

Алла Луцька повідомила, що наразі проєкти ремонту шкіл потребують коригування, однак департамент не має коштів на ці потреби.

— Коли я в 2022 році зайняла посаду, то вивчила це питання. По-перше, на 2022 рік договори з підрядником були закінчені. А по-друге, усі проєкти, за плином часу, підлягають коригуванню. На сьогоднішній день, як і на минулий рік, у нас не було змоги коригувати ці проєкти тому, що ми чітко розуміли, що не зможемо завершити ці обʼєкти. Тому зараз це питання відкрите. Якщо буде додаткове фінансування. У нас таких об'єктів 11 штук – вони усі на контролі. Але ми зараз не можемо собі дозволити йти на коригування цих проєктів, – сказала директорка департаменту.

Водночас вона додала, що якщо з'явиться інвестор, готовий виконати завершити ремонт, то департамент готовий впродовж трьох місяців «швидко зробити коригування».

Чому у 42 та 45 школах не завершили ремонт?

Ще у 2015 році міська рада вирішила встановити у школі №45 автономну котельню, оскільки взимку у закладі холодно. Проєктна вартість робіт на той момент оцінювалась у 1 мільйон 549 тисяч гривень. Замовником було Управління капітального будівництва міської ради, а підрядником – компанія «Південьбуд Миколаїв ЛТД». У 2016-2017 році у школі повністю замінили опалювальну систему: прилади опалення, стояки, труби, встановили новий тепловий пункт.

Однак у школі, як і до цього, було холодно. Виявилося, що 30-40% тепла йшли на вулицю. У 2018 році було ухвалено рішення провести роботи з теплосанації будівлі школи в межах програми «Теплий Миколаїв»: утеплення стін, вікон і так далі. Замовником робіт виступив Департамент енергоефективності, підрядник – ТОВ «Південь-будсервіс».

Однак у січні 2021 року стало відомо, що директор загальноосвітньої школи №45 Миколаєва Олексій Целіщев просить депутатів міської ради виділити 10 мільйонів гривень для завершення впродовж року капітального ремонту, який триває вже 5 років.

Проблеми з ремонтними роботами виникли й у міській школі №42. У вересні 2020 року «НикВести» писали, що Департамент енергоефективності Миколаївської міської ради з другої спроби знайшов підрядника, який за 35,6 мільйона гривень енергомодернізує школу №42.

Через рік директор миколаївської школи №42 Олена Карпенко поскаржилася на неякісні роботи з термосанації будівлі навчального закладу. За словами директора школи, у будівлі навчального закладу протікають вікна, залишилися не закріплені підвіконня, а також із вікон випадають гумки, призначені для їхньої ізоляції, чим ушкоджують шибки.

Пізніше стало відомо, що роботи там було розпочато у 2019 році і виконано лише на 15%. У 2020–2021 роках термосанацію не продовжували. За цей час змінилося три підрядники, а вже зроблене почало руйнуватися. При цьому на ремонт витратили 4,9 мільйона гривень із 29 запланованих за проєктом.

28 листопада 2021 року в Департаменті енергетики Миколаєва повідомили, що співробітники підрядної організації розпочали роботи з усунення недоліків миколаївської школи № 42, які виникли через незакінчені роботи з термосанації. Розпочаті роботи планували завершити до кінця 2021 року.