Президент Україні Володимир Зеленський/ фото з сайту Президента Україні

Україна вперше використала нову ракету-дрон «Паляниця» власного виробництва.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у совєму зверненні до Дня незалежності.

Володімір Зеленський розповів, що саме сьогодні відбулося перше успішне бойове застосування цієї нової зброї. Він підкреслив, що «Паляниця» є зброєю абсолютно нового класу, створеною в Україні, і назвав її новим методом відплати агресору.

Президент також зазначив, що ціль була успішно уражена, і висловив подяку розробникам, виробникам та українським військовим.

Крім того, він зазначив, що Росії буде важко навіть вимовити назву зброї, складно протидіяти їй, але дуже легко зрозуміти, за що вона була застосована.

Нагадаємо, у квитни в Україні відкрили ще один завод німецької компанії Quantum-Systems GmbH, який спеціалізується на виробництві безпілотників. Планується виробляти по 1000 дронів на рік, а також виробляти запчастини.