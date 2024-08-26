Людина в протигазі. Ілюстративне фото з сайту law.chnu.edu.ua

Уряд України визначив деталі забезпечення населення засобами індивідуального захисту на випадок ядерної атаки.

Згідно з постановою Кабміну №936 від 16 серпня 2024 року, непрацююче населення, включаючи осіб з інвалідністю І та ІІ груп, пенсіонерів та дітей до 16 років, буде забезпечене фільтрувальними протигазами. Ці заходи реалізовуватимуться місцевими органами влади, які створюватимуть резерви відповідно до законодавства.

Забезпечення працівників, які підпадають під категорію цивільного захисту, буде здійснюватися за рахунок підприємств. Якщо ж працівники залучені до цивільного захисту, засоби надаватимуться місцевою владою або підприємствами.

Працівників державних органів забезпечать протигазами за кошти державного бюджету, а місцевих органів влади — за кошти місцевих бюджетів.

Для організації видачі засобів захисту передбачено створення планів, пунктів видачі та спеціальних команд. Видача здійснюватиметься безкоштовно, без необхідності повернення. Урядовий документ визначає відповідальних осіб та джерела фінансування для захисту населення у випадку надзвичайних ситуацій, пов’язаних із ядерною загрозою.

Нагадаємо, Україна входить до числа країн з найнижчим рівнем страху перед ядерною загрозою. Про це свідчать результати міжнародного опитування інституту досліджень Gallup International, яке проводили наприкінці 2023 року.