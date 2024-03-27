У Миколаєві досі не впровадили електронний квиток у громадському транспорті, оскільки останні два роки увага зосереджена на розвитку системи «Безпечне місто».

Про це йшла мова у вівторок, 26 березня, під час засідання міської комісії з питань законності та гласності, пишуть «НикВести».

«Ми 10 років не сиділи, склавши руки, а ми все ж таки намагались це зробити. Вперше, якщо ви пам'ятаєте, коли ми проводили конкурс, виконком тоді не проголосував двічі чи тричі, якщо не помиляюсь, за кандидатуру однієї з компаній, яка пройшла цей конкурс», — сказав начальник відділу стандартизації Дмитро Канарський.

Дмитро Канарський пояснив, що відсутність впровадження електронного квитка пов'язана з відсутністю бюджетного фінансування на цю ініціативу. Він зазначив, що міська влада планувала, що приватні інвестори вкладуть кошти у розвиток системи та будуть забирати частину прибутку, але жодна з цих угод не була укладена.

«Оскільки, згідно з програмою і спільним рішенням з депутатами, ми на цю діяльність взагалі не мали виділяти гроші, тобто це була інвестиційна складова. Ми вважали, що хтось прийде сюди, вкладе свої гроші і буде розвивати систему електронного квитка, і собі якийсь процент від обороту забирати, а нам віддавати якісь там певні проценти», — додав він.

Він зазначив, що наразі місто зосередило увагу на розвитку системи «Безпечне місто», щодо питання впровадження е-квитка планують повернутися згодом.

«Такого рішення, яке б нас задовольнило, теж не було. Потім, на жаль, сталася війна у 2022-2024 роках ми просто не займаємось цим питанням, тому що воно не є пріоритетним, на наш погляд. На наш погляд, зараз пріоритетним є розвиток системи «Безпечне місто», яка досить суттєво впливає на безпеку. Тобто ми обов'язково повернемось далі до електронного квитка, можливо», — пояснив Дмитро Канарський.

Нагадаємо, що питання впровадження е-квитка у громадському транспорті Миколаєва обговорюється багато років. Вперше впровадити таку систему планували ще у 2016 році. У лютому 2017 року президент підписав закон, що передбачає впровадження е-квитка. Це дозволяє місцевим органам самоврядування створити автоматизовані системи оплати та повністю відмовитися від звичайних квитків та розрахунків готівкою.

У червні того ж року тодішній заступник міського голови з питань інфраструктури заявляв, що не знає, коли зможе реалізувати цей проєкт, але при цьому стверджував, що займався цим питанням із дня призначення на посаду.

У травні 2018 року мер Олександр Сєнкевич доручив чиновникам міськради запровадити е-квиток у найкоротші терміни. На той час цей проєкт, відповідно до Закону України, вже рік як мав діяти.

Ще через місяць, 1 червня 2018 року, мер Олександр Сенкевич та директор «Миколаївелектротрансу» Володимир Євтушенко підписали меморандум із компанією Visa про запуск пілотного проєкту щодо впровадження електронного квитка.

Тодішній начальник управління транспорту міської ради Олег Манушевич обіцяв до кінця 2018 року впровадити систему е-квитка не тільки на комунальному електротранспорті, а й у приватних маршрутках. Однак до кінця року цього не сталося.

У листопаді 2020 року у Миколаєві представили проєкти щодо впровадження електронного квитка у міському транспорті. Проте станом на липень 2023 року такий проект й досі не запрацював у Миколаєві.