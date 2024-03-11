Зруйнований російською ракетою ліцей №60 в мікрорайоні Варварівка

У 2024 році Миколаївська область отримає 1,2 мільярди гривень на реалізацію чотирьох проєктів з відновлення регіону.

Про це у коментарі «НикВести» повідомив заступник очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Микола Марінов.

Йдеться про відновлення ліцею №60 в мікрорайоні Варварівка, гімназії №2, Баштанської багатопрофільної лікарні, а також відновлення мереж розподілення води у Миколаєві.

— Здебільшого те, що йде з центрального бюджету, надається по мірі наповнення цього бюджету. От зараз, буквально минулого тижня, була проголосована постанова. Усі кошти ще до нас не дійшли. Але перші кошти було розподілено на ліцей №60, гімназію №2, Баштанську лікарню та на водоводи – відновлення мереж розподілення води по місту. Це (фінансування, – прим.) відбувається частинами, зараз прийшла частина, з іншого джерела чекаємо якихось інших надходжень. Тобто у реаліях війни це не заздалегідь на рік заплановується, а блоками. Загалом, на усі ці проєки, які я назвав, виділено 1,2 мільярди гривень на цей рік, – сказав Микола Марінов.

Відновлення Миколаївщини

Станом на лютий 2024 року відновлено понад 30% об'єктів інфраструктури Миколаївської області. Найбільше відновлено лікарень та мостів, а найменше — житлової сфери.

Торік Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області заключила договорів на відновлення та ремонт об’єктів на 7,8 мільярдів гривень. Це четверте місце по Україні за сумами проведених торгів.

Серед обʼєктів, що підлягають відновленню, міст у Вознесенську, який знаходиться на трасі Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв». Його було зруйновано минулого року під час боїв з російськими військами за місто, повідомляли «НикВести».

Цьогоріч планують розпочати роботи з відновлення аеропорту «Миколаїв», який було зруйнованого ще на початку російського вторгнення.

До цього в Миколаївській області в рамках фонду ліквідації наслідків збройної агресії з державного бюджету виділили 789 мільйонів гривень на реконструкцію 16 пошкоджених обстрілами об’єктів. В ході перевірок Держаудитслужба знайшла ряд порушень в тендерних закупівлях по деяких з них.

Післявоєнна відбудова Миколаєва

Наразі відомо, що близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.

На щорічному форумі видавництва «Юридична практика» Business & Legal Infrastructure Forum посол Данії в Україні заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Крім того, Данія буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Ще один навчальний заклад, який відбудують данці, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК). Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен впевнений, що це відродить Миколаїв, як «місто кораблебудування».

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.