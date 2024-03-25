Проєкт меморіалу загиблим військовим в Одесі, фото: Михайло Рева

На будівництво меморіалу загиблим воїнам поряд з будівлею Одеської обласної ради збираються витратити ще 18,3 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Замовник робіт – Управління капітального будівництва Одеської міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 березня, а аукціон заплановано на 27 березня.

Проєкт меморіалу загиблим військовим в Одесі, фото: Михайло Рева Проєкт меморіалу загиблим військовим в Одесі, фото: Михайло Рева Проєкт меморіалу загиблим військовим в Одесі, фото: Михайло Рева

Усі роботи підрядник має виконати до 31 грудня 2024 року. В тендерній документації вказано близько 200 позицій, на що саме планують витратити гроші, зокрема:

облаштування меморіалів «Водоспад сліз», «Колокол» та «Сад пам'яті»;

ремонт дорожнього покриття;

встановлення лавок, клумб, урн, елементи зовнішнього освітлення;

встановлення систем відеоспостереження;

проведення електротехнічних робіт;

влаштування газонів.

До цього вже виконали демонтаж старого покриття, влаштували основи для клумб та меморіалу у вигляді гранітного стилобату. Також висадили кущі та дерева, але скляні елементи та інформаційну дошку так і не виготовили, пишуть «Новини live».

Будівництво меморіалу загиблим воїнам в Одесі почали ще до початку повномасштабного вторгнення. Загалом на нього планували витратити 190 мільйонів гривень. Концепцію парку презентували скульптор Михайло Рева та архітекторка Наталія Головченко. За планом, пам’ятники мали виконати з граніту й поєднати їх з деревами та квітами.

У 2022 році пам'ятник був майже готовий, проте роботи припинились у тому числі через мітинги одеситів «Гроші на ЗСУ». А у лютому 2024 року у міській раді вирішили виділити додаткові 19 мільйонів на продовження будівництва, повідомили в «Центрі публічних розслідувань».

Вшанування загиблих військових на Миколаївщині

У січні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що міська рада розробляє план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни. Після цього повідомлялося про плани збудувати впродовж 2024 року Алею пам’яті загиблих воїнів-захисників у Миколаєві. Згодом мер повідомив, що у міській раді вже визначилися з місцем, де її облаштують: це буде по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.

Пізніше стало відомо, що облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців планують трьох кладовищах міста:

кладовищі мікрорайону Матвіївка по вулиці Верхній, 161;

кладовищі в Корабельному районі по вулиці Жукова;

Балабанівському кладовищі в Корабельному районі.

Попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.

Влітку 2023 року Департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проєкти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України.

Питання вшанування памʼяті полеглих захисників розглядають й в інших містах Миколаївської області. Зокрема, в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових. Також там встановлять ще 20 памʼятних знаків українським військовим.

Водночас у Баштанці збудують новий цвинтар, на якому відведуть окремий сектор для поховання військовослужбовців, а у Первомайську родини загиблих запропонували створити «Алею слави» в центрі міста.