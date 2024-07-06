Корпус зруйнованого дому на Адміральській, 32, фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

Департамент житлово-комунального господарства міської ради уклав з компанією «Арх дизайн» договір на розробку проєкту відбудови напівзруйнованого будинку по вулиці Адміральський, 32 у центрі Миколаєва.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Підрядник має розробити проєкт відбудови будинку до 15 листопада 2024 року. Ці роботи коштуватимуть міському бюджету в 988,6 тисячі гривень.

В основі проєкту повна реконструкція, а не капітальний ремонт, щоб поліпшити характеристики будівлі.

«Ви бачили, що четвертого під'їзду там взагалі немає. А ті три інші, які начебто є, досить пошкоджені. Усі внутрішні опорядження, скажімо так, треба проєктувати і робити наново: і перекриття, і балки, і покрівля», — сказав раніше «НикВести» заступник директора департаменту ЖКГ Артем Сапожник.

Засновниками ТОВ «Арх дизайн» є Віктор Канівченко, свідчать дані аналітичної системи YouControl. Компанія була зареєстрована у 2016 році та займається діяльністю у сфері архітектури, наразі її офіс знаходиться у Миколаєві.

Впродовж 2023 року компанія отримала підрядів на 6,7 мільйона гривень, майже 90% з яких — неконкурентні лоти. А у 2024 році ТОВ «Арх дизайн» отримала підрядів на 1,1 мільйона гривень.

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Зруйнований будинок на Адміральській, 32

Будинок на Адміральський, 32 було частково зруйновано в ніч на 20 липня. Тоді війська РФ завдали ракетного удару по Миколаєву – внаслідок влучання було зруйновано триповерховий житловий будинок. В будинку загинуло літнє подружжя. Спочатку з-під завалів дістали тіло чоловіка, а трохи пізніше витягнули тіло жінки.

Ще донедавна будинок в центрі Миколаєва влада планувала знести. Місцеві виступали категорично проти демонтажу, бо були впевнені, що технічний звіт покаже позитивний результат на їх користь. Тому просили Департамент житлово-комунального господарства міської ради встановити над домом тимчасовий дах на період холодів, щоб не допустити повного руйнування будівлі. Пізніше в департаменті пояснили, що це неможливо через відсутність експертизи.

Водночас, як раніше «НикВести» писали, в жовтні 2023 року деякі з жителів будинку продовжували отримувати рахунки за комунальні послуги. Після цього надавачів комунальних послуг просили припинити нараховувати борг людям.

У листопаді 2023 року стало відомо, що будинок на Адміральський, 32 підлягає відновленню. Такий результат показала незалежна експертиза, яку самостійно замовили жителі будинку.

Згодом стало відомо, що на розробку проєкту з відбудови напівзруйнованого будинку по вулиці Адміральській, 32 з бюджету Миколаєва виділять 1 мільйон гривень.