Пошкоджена внаслідок обстрілів багатоповерхівка у Миколаєві. Фото для ілюстрації

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міськради оголосив ще один тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки по вулиці Космонавтів, 132 у Миколаєві.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Роботи оцінили у 5 мільйонів 144 тисячі гривень.

Зазначимо, що такий самий тендер департамент оголосив 16 вересня минулого року, тоді вартість ремонту склала 6 мільйонів 710 тисяч 609 гривень.

Скриншот з ProZorro

Скриншот з ProZorro

Чому замовник оголосив новий тендер?

Переможцем попереднього тендеру обрали ТОВ «Будівельна компанія «Капіталжитлобуд». Компанія мала відремонтувати будинок до 1 грудня 2023 року. Згодом, 20 листопада замовник продовжив строк дії договору до 1 липня 2024 року, оскільки підрядник не встиг завершити ремонт у встановлений раніше строк.

6 березня поточного року департамент вніс зміни до договору, де йшлося про зменшення суми закупівлі на 5 мільйонів 218 тисяч 829 гривень. Таким чином, підрядник отримав оплату у розмірі 1 мільйона 491 тисячі 779 гривень.

Натомість, 18 квітня департамент оголосив новий тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки. На цей раз переможець тендеру зобовʼязаний буде закінчити роботу до 1 квітня 2025 року.

Згідно з технічним завданням, підрядник повинен виконати демонтаж конструкцій та встановлення нових, ремонт покрівлі, демонтаж зруйнованих балконів, відновлення перекриттів, ремонт стін та підлог.

Як проходить відновлення багатоквартирних будинків у Миколаєві?

Нагадаємо, що у 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків з бюджету Миколаєва планують витратити 45 мільйонів гривень, натомість у минулому 2023 році на це виділили 40 мільйонів гривень.

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Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Наприкінці року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відзвітував, що за 2023 рік було капітально відремонтовано чотири житлових багатоквартирних будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських військ.

«НикВести» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення: як живуть миколаївці, домівки яких зруйнувала Росія».