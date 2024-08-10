Сонячні панелі. Фото: Суспільне

Кабінет Міністрів України ухвалив програму, що передбачає встановлення сонячних панелей та систем зберігання енергії на дахах шкіл, лікарень та адміністративних будівель.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, ця ініціатива має на меті забезпечення автономності цих установ в енергетичному плані.

«Це завдання як для міністерств, так і для всіх місцевих керівників. Маємо вийти на рівень, коли максимальна кількість лікарень, адмінбудівель та шкіл є автономними», — зазначив Денис Шмигаль.

Згідно з програмою, міністерствам, центральним органам виконавчої влади та обласним адміністраціям доручено до кінця 2025 року забезпечити встановлення сонячних енергетичних систем та акумуляторів для забезпечення енергетичних потреб у громадських та адміністративних будівлях, лікарнях і школах. Фінансування проєкту буде здійснюватися за рахунок міжнародної технічної допомоги, недержавних фондів, а також інших джерел, дозволених законодавством.

Нагадаємо, на завантажених перехрестях Миколаєва до світлофорів приєднають блоки безперебійного живлення, щоб вони працювали навіть під час відключень світла.

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.