Депутати Миколаївської міської ради на сесії 25 квітня не прийняли програму розвиту електрозарядної інфраструктури.

Про це повідомляють «НикВести».

Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов розповів, що на початку 2023 року Верховна Рада прийняла закон про використання автомобілів з електродвигунами, який передбачає розробку у громадах відповідних програм.

Як повідомлялося, мета програми полягає в розбудові електрозарядної інфраструктури, збільшенні кількості електромобілів у громаді та поліпшенні екологічної ситуації в місті. Вона включає широкий спектр заходів, серед яких будівництво нових зарядних станцій як у місті, так і на міжміських маршрутах, створення умов для паркування та обслуговування електротранспорту.

Наразі у розробленій ДЖКГ програмі на п’ять років закладено суму у 6,25 мільйонів гривень. Цьогоріч передбачено 850 тисяч, з яких 690 — з бюджету міськради. Але, як зазначив Ігор Набатов, зараз виділення коштів ще не обговорюється.

Він також повідомив, що на фінальній стадії знаходиться питання підписання меморандуму з підприємством «МЕК», яке буде за власний рахунок встановлювати зарядні станції. За словами ДЖКГ, програма визначить яким чином і де будуть встановлювати станції.

Депутатка від «Євросолідарності», голова комісії з питань законності Олена Кісельова виступила проти прийняття цієї програми зараз та наполягла на її допрацюванні та проходженні усіх комісій.

— Напевне у нас має бути така програма. Але вона має бути виписана і вичитана, а не «прийняття рішення заради рішення». 690 тисяч на цей рік. Напевне, 690 тисяч у Миколаєві можна прилаштувати на якісь більш реально потрібні речі. Чисто теоретично зарядні станції потрібні, ми можемо говорити про забруднення повітря, економію ресурсів і таке інше. Але програма має бути виважена, «вистраждана» з бізнесом. Бо бізнес в Миколаєві потерпає, а ми кошти бюджетні витрачаємо. Можливо, ми могли б знайти якісь інші механізми взаємодії, — зазначила Олена Кісельова.

Депутат «Пропозиції», голова адміністрації Центрального району Олександр Береза, навпаки, підтримав програму.

Він заявив, що програма «спрямована на перспективу і повністю відповідає загальносвітовим трендам».

— І ми, навіть знаходячись сьогодні у війні, маємо думати про майбутнє, заради якого і лишаємося в місті і намагаємося працювати, щоб у нього був розвиток, — сказав він, додавши, що прийняття такої програми сприяє інвестиційному іміджу міста.

Депутат від «Нашого краю» також вважає, що зарядні станції зараз потрібні — з точки зору ще одного джерела наповнення бюджету, однак також вважає, що питання необхідно допрацьовувати. Він вважає, що місто може видавати ліцензії на встановлення таких станцій, аби отримувати доходи від діяльності станцій.

В результаті депутатам не вистачило голосів, аби прийняти програму.

Що з паркуванням у Миколаєві?

Ще до повномасштабного вторгнення, навесні 2021 року, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив опрацювати питання облаштування платних парковок у місті. Пізніше стало відомо, що Управлінню транспорту міської ради хочуть доручити займатися організацією парковок і дотриманням правил паркування.

Згодом мер Миколаєва повідомив, що у місті облаштують платні парковки — їх буде близько 25. Для підготовки парковок Миколаїв бере досвід інших українських міст, каже мер: там не будуть встановлювати паркомати, а розрахуватись можна буде навіть телефоном.

У грудні 2023 року депутатам запропонували затвердити правила платного паркування транспорту на території Миколаєва .Розміщення платних майданчиків для паркування узгоджуватиметься з Національною поліцією. Такі майданчики будуть виокремлювати розміткою синього або блакитного кольору, а на їх території встановлюватимуть дорожні знаки, платіжні пристрої, а також в'їзні та виїзні термінали. На території знаходитиметься охорона, табло з інформацією про кількість вільних місць та здійснюватиметься цілодобова відеофіксація. Водночас послуга «мобільне паркування» має бути доступна для водіїв цілодобово.

Водночас миколаївським водіям заборонили паркувати транспортні засоби поза спеціально облаштованих «кишень» на вулиці Нікольській. Причиною такого рішення стало хаотичне паркування, зокрема, на проїзній частині дороги, на даній вулиці, розповів заступник начальника управління транспорту мерії Олег Кукса.

Водночас у Вознесенську вже почали працювати інспектори відділу інспекції з питань контролю за паркування при виконавчому комітеті міської ради. Вони слідкують за дотриманням правил паркування в місті. 164 місця для паркування у Вознесенську визначили ще у 2021 році. Тоді ж почали працювати перші три платні місця для паркування.