Експозицію музею «Старофлотські казарми» у Миколаєві, яка постраждала від ракетних обстрілів, відновлять за підтримки Європейського Союзу.

Ці роботи виконують у межах програми House of Europe, пише «Укрінформ».

«Роботи тривають у виставкових приміщеннях 2-го та 3-го поверхів будівлі», – розповів представник Платформи MY ART та експерт із розвитку культури Офісу відновлення та розвитку Миколаєва Євген Гомонюк.

З моменту повномасштабної війни, каже він, музей п’ять разів потерпав він російських обстрілів. Всього було пошкоджено 15 виставкових залів. Через це експозицію з 9633 музейних предметів демонтували. Серед них – унікальні колекції археології, зброї, виробів з дорогоцінних металів, знарядь праці, нумізматики, природничих матеріалів тощо.

«Наразі роботи тривають у виставкових залах природи та залах, присвячених становленню Миколаєва і суднобудівної промисловості міста. Також відновлюють етнографічний зал, присвячений козацтву та народним промислам степового Півдня», – каже Євген Гомонюк.

За його словами, команда Платформи MY ART вже закупила всі необхідні інструменти та будівельні матеріали, необхідні для проведення демонтажу пошкоджених елементів та монтажних робіт з облаштування виставкових приміщень музею.

Одночасно з цим триває робота зі встановлення системи автоматичної пожежної сигналізації, системи сповіщення людей про пожежу та системи централізованого пожежного спостереження в приміщення будівлі музею.

До цього повідомлялося, що Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА заплатить 314 тисяч 437 гривень за проєкт капремонту будівлі обласного краєзнавчого музею.