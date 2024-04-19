Тролейбуси з автономним ходом, які отримав «Миколаївелектротранс», фото: «НикВести»

До Миколаєва прибули перші три тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів в рамках реалізації проекту з Європейським банком реконструкції та розвитку.

У пʼятницю, 19 квітня, транспорт був представлений, пишуть «НикВести».

До фінансування закупівлі транспорту долучили також і грантові кошти, зокрема 3,9 мільйонів гривень, які в якості допомоги регіон отримав від Уряду Данії.

Директор КП Юрій Сметана, фото: «НикВести» Тролейбуси, що отримав Миколаїв, фото: «НикВести» Тролейбуси, що отримав Миколаїв, фото: «НикВести»

Загалом місто має отримати 31 тролейбус. На кінець літа 10 з них підготують, щоб запустити маршрутом в Корабельний район. За цей час там змонують зарядну станцію, адже транспорт оснащений можливістю заряджатись від мережі за годину, каже директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана.

— Це тролейбуси українського виробництва PTS Броварський завод «ПТС-Україна». Загалом в рамках контракту ми маємо отримати 31 тролейбус протягом 13 місяців. Наступного тижня ми отримаємо ще два тролейбуси, ми очікуємо до літа поставку ще 5 і після цього їх запустять на маршрут в Корабельний район. За цей час ми організуємо навчання для всіх водіїв за участі фірми-виробника, який повністю покаже, як вони працюють, тому що тут збільшений автономний ход в 20 кілометрів. також тролейбуси будуть забрендовані під бренд-бук Миколаєва. Маршрут буде від кільця Автовокзалу до проспекту Корабельного, це 16 кілометрів, — розповів директор підприємства.

Мер Олександр Сєнкевич перевіряє отриманий транспорт, фото: «НикВести»

Голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що місто очікувало на цей транспорт з 2017 року.

—Хочу подякувати уряду Данії, який співфінансував цей проєкт на 3,9 мільйона євро, на які частково ми закупимо частину тролейбусів. І ці гроші нам не потрібно буде повертати банку. Більша частина їздитиме до Корабельного району, як було обіцяно. Ми продовжуємо пошук водіїв і запрошуємо їх на навчання, — сказав Олександр Сєнкевич.

Новий транспорт є інклюзивним, фото: «НикВести» Новий транспорт є інклюзивним, фото: «НикВести»

Всередині транспорту вмонтовано USB-зарядки. Ще однією особливістю тролейбусів є інклюзивність, адже вони обладнані пандусом та майданчиком для людей, які пересуваються кріслом.

Колектив «Миколаївелектротрансу», фото: «НикВести»

Директор ДЖКГ Дмитро Бездольний, фото: «НикВести»

Віцемер Юрій Андрієнко, фото: «НикВести»

Працівники «Миколаївелектротрансу», фото: «НикВести»

Нагадаємо, про плани закупити новий транспорт з автономним ходом мер Миколаєва повідомив у грудні 2023 року.

На самому підприємстві також переробили тролейбус з транспортного засобу, пошкодженого обстрілами. Замість звичайного відновлення, компанія обрала модернізацію, зробивши транспорт з автономним ходом. Оновлений тролейбус здатний на рух до 20 кілометрів і оснащений системою кондиціонування.

Як відомо, за час воєнних дій збитки підприємства «Миколаївелектротранс» склали 141 мільйон гривень, з яких 46 мільйонів – технічні.