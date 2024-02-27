Олексій Чернишов на платформі «Зроблено в Україні», фото: пресслужба ОП

Перші вітроенергетичні комплекси групи «Нафтогаз» побудують в Миколаївській та Одеській областях. Їх проєктування уже розпочато.

Про це повідомив голова групи Олексій Чернишов під час форуму «Зроблено в Україні».

Будівництво ВЕС саме на півдні він назвав символічною та важливою позицією «Нафтогазу».

— У 2024 році займаємося проєктуванням двох комплексів вітрової енергетики. Плануємо будувати їх в Одеській і Миколаївській областях, що є дуже символічною і важливою позицією з нашого боку, — сказав Олексій Чернишов.

Він також зазначив, що Нафтогаз розробляє стратегію декарбонізації, що дозволить збільшити частку альтернативної енергетики у структурі Групи.

В грудні 2023 року на кліматичній конференції ООН COP28 в Дубаї група ДТЕК і виробник вітрових турбін Vestas підписали меморандум про взаєморозуміння щодо завершення будівництва Тилігульської вітроелектростанції.

Друга черга Тилігульської ВЕС буде складатися з 64 вітротурбін (по 6 МВт) із загальною потужністю 384 МВт. Перша черга потужністю 114 МВт була введена в експлуатацію навесні 2023 року.

Тилігульська ВЕС розташована в Миколаївській області. Перша черга складається з 19 вітротурбін Vestas EnVentus V162-6.0 МВт сумарною потужністю 114 МВт. Її вартість склала 200 мільйонів євро.

Як відомо, рішення про будівництво Тилігульської ВЕС було прийнято у 2020 році в рамках стратегії ДТЕК щодо розширення портфеля ВДЕ. Згодом проєкт дасть змогу збільшити потужності «зеленої» енергетики ДТЕК з 1 ГВт до 1,5 ГВт.