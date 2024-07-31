Відкриття оновленого парку. Фото: НикВести

У Миколаєві коштом благодійників оновили парк «Вітрильний», що знаходиться поряд з громадським простором *8 Причал. Офіційне представлення оновленої зони відпочинку відбулось у вівторок, 30 липня, повідомляє кореспондент «НикВести».

Благоустрій території присвятили українським захисникам та жителям Миколаєва.

«Ідея проєкту виникла більш як півтора роки тому. Це місце біля річки, тут постійно відпочиває багато людей, а тому є потреба у комфортній зоні відпочинку. На облаштування парку витратили близько півмільйона гривень. Зараз там встановлені лавки для затишного та зручного проведення часу в сквері», — повідомила представниця благодійного проєкту «Миколаїв Нескорений» Світлана Шибрецька. Вона повідомила, що роботи профінансував Миколаївський коньячний завод.

Нові лавки в парку. Фото: НикВести

Відкриття облаштованого парку. Фото: НикВести

Загалом благодійники встановили 16 сучасних лавок, частина з яких має сонячні батареї та USB-порти для заряджання гаджетів. Також у сквері встановили 16 сміттєвих урн та посадили 20 кущів гібіскусу.

Відкриття облаштованого парку. Фото: НикВести

Лавка з сонячною системою. Фото: НикВести

Відкриття оновленого парку. Фото: НикВести

Нагадаємо, що у вівторок, 30 липня, в Миколаєві відкрили укриття у ще одному дитячому садочку в Інгульському районі міста.