У Миколаєві по вулиці Пограничній планують побудувати нову теплову мережу.

Про це на брифінгу 28 лютого розповів начальник управління житлово-комунального господарства Миколаївської ОВА Євген Гладков, пишуть «НикВести».

За його словами, сьогодні вже завершують підготовку проектно-кошторисної документації для цього проекту.

— Вже є напрацювання за допомогою базового нашого підприємства з постачання теплоенергії «Миколаївоблтеплоенерго» по розробці проектно-кошторисної документації на будівництво нової теплової мережі нашої теплової магістралі по вулиці Пограничній. Розробка документації практично завершена, плануємо розпочинати ці роботи, — сказав він.

Провал опалювального сезону у Миколаєві

Нагадаємо, опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону. Підприємство має лише завершити ремонтні роботи на двох великих ділянках.

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення були десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривають ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів. Для цього наразі працівники ТЕЦ та облтеплоенерго працюють над ліквідацією поривів.

На вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків.

В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.

Нагадаємо, що у Миколаївській обласній військовій адміністрації заявили, що не дивлячись на заяви про готовність до опалювального сезону, «Миколаївська ТЕЦ» не виконала своїх обіцянок. В ОВА вимагають від підприємства кадрових рішень.

Після цього у ТЕЦ розпочали службове розслідування, щоб знайти винних. Було тимчасово відсторонили від посади головного інженера, який відповідає за підготовку та проведення опалювального сезону. Керівник ТЕЦ зазначив, що це не означає, що саме головний інженер винний, все стане зрозуміло після завершення службового розслідування, яке триватиме близько місяця.

Коментуючи ситуацію, яка виникла з пуском тепла у будинки миколаївців у грудні, Олександр Сєнкевич запевнив, що це не проблема управління, а наслідки руйнування магістральних мереж Миколаївської ТЕЦ по вулицях Погранична, Маріупольська (колишня Московська), 3-я Слобідська та проспект Богоявленський.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві досі не виконали завдання Сєнкевича про перехід соцсфери на автономне опалення.

Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зокрема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувало солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «НикВести» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго, старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.