Портал «Пульс». Скриншот

Міністерство економіки запустило нову платформу «Пульс», яка дозволить підприємцям скаржитися на державні органи або конкретних працівників, що перешкоджають їхній діяльності.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, йдеться в матеріалі «Економічної правди».

Платформа наразі перебуває на стадії бета-тестування та охоплює 22 державні установи, згодом їхня кількість зросте.

«Пульс» складається з трьох основних частин: дашборду з даними про якість роботи держорганів, інформаційного вікна для зворотного зв'язку та особистого кабінету для відстеження розгляду скарг. Авторизація на платформі здійснюється через електронний підпис, банк ID або Дія.Підпис. Бізнес може залишити відгуки через коротку або довгу форму, що дозволяє детально описати проблеми або позитивний досвід.

Портал «Пульс». Скриншот

Рада з питань підтримки підприємництва ініціювала створення цієї платформи для зменшення тиску на бізнес і покращення державного клієнтського сервісу. За словами засновника Netpeak Group Артема Бородатюка, «Пульс» має стати метрикою для оцінки задоволеності бізнесу державними послугами.

Нагадаємо, 2652 компанії було засновано іноземцями в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Громадяни понад 100 країн світу розпочали бізнес під час війни в Україні.