Укриття в освітньому закладі Миколаєва. Фото: «НикВести»

Комісія Міністерства освіти і науки України розглянула проєкти на отримання державного фінансування для ремонту або будівництва укриттів у школах. МОН затвердило сім таких проєктів у Миколаївській області.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що цього року громади подавали проєкти через платформу підзвітного управління DREAM.

З 18 до 26 квітня на платформу надійшло 108 проєктів на фінансування коштом субвенції. Обласні військові адміністрації погодили 64 проєкти.

Комісія МОН відповідно до критеріїв і рекомендацій ОВА, відібрала проєкти, які отримають фінансування укриттів у закладах загальної середньої освіти. Це 50 проєктів на ремонт і будівництво укриттів в основному у восьми прифронтових і прикордонних областях. Загальна вартість цих проєктів — 2,19 мільярда гривень.

У Миколаївській області таких проєктів затвердили сім. Це —будівництво трьох укриттів та ремонт чотирьох захисних споруд і протирадіаційних укриттів.

Також кошти отримають:

Харківська область — будівництво 5 протирадіаційних укриттів і сховищ та капітальний ремонт 1 протирадіаційного укриття;

Дніпропетровська область — будівництво 6 протирадіаційних укриттів та сховищ і капітальний ремонт 2 споруд подвійного призначення;

Запорізька область — будівництво 5 протирадіаційних укриттів;

Чернігівська область — будівництво 5 та ремонт 2 протирадіаційних укриттів;

Херсонська область — будівництво 3 захисних споруд і капітальний ремонт 1підвального приміщення;

Одеська область — будівництво 3 споруд подвійного призначення та ремонт 1споруди;

Сумська область — будівництво 4 і ремонт 1 протирадіаційного укриття.

Також чотири проєкти в Черкаській, Миколаївській, Хмельницькій та Чернігівській областях отримають державне фінансування на завершення будівництв укриттів, розпочатих у 2023 році. За умовами субвенції такі проєкти мали б бути вже профінансовані та завершені мінімум на 40%.

Кошторис проєктів окремих регіонів менший, ніж сума, виділена урядом, тому найближчим часом громади зможуть подати свої проєкти в межах донабору на субвенцію та отримати погодження від ОВА і розгляд комісії.

Деталі щодо донабору будуть оприлюднені на сторінках МОН.

Нагадаємо, що субвенцію на укриття у 2024 році розподілено між закладами загальної середньої освіти, які працюють за дистанційною та/або змішаною формою навчання. Миколаївщині направлять 200 мільйонів гривень субвенції.