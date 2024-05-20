Комісія Міністерства освіти і науки України розглянула проєкти на отримання державного фінансування для ремонту або будівництва укриттів у школах. МОН затвердило сім таких проєктів у Миколаївській області.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Зазначається, що цього року громади подавали проєкти через платформу підзвітного управління DREAM.
З 18 до 26 квітня на платформу надійшло 108 проєктів на фінансування коштом субвенції. Обласні військові адміністрації погодили 64 проєкти.
Комісія МОН відповідно до критеріїв і рекомендацій ОВА, відібрала проєкти, які отримають фінансування укриттів у закладах загальної середньої освіти. Це 50 проєктів на ремонт і будівництво укриттів в основному у восьми прифронтових і прикордонних областях. Загальна вартість цих проєктів — 2,19 мільярда гривень.
У Миколаївській області таких проєктів затвердили сім. Це —будівництво трьох укриттів та ремонт чотирьох захисних споруд і протирадіаційних укриттів.
Також кошти отримають:
Також чотири проєкти в Черкаській, Миколаївській, Хмельницькій та Чернігівській областях отримають державне фінансування на завершення будівництв укриттів, розпочатих у 2023 році. За умовами субвенції такі проєкти мали б бути вже профінансовані та завершені мінімум на 40%.
Кошторис проєктів окремих регіонів менший, ніж сума, виділена урядом, тому найближчим часом громади зможуть подати свої проєкти в межах донабору на субвенцію та отримати погодження від ОВА і розгляд комісії.
Деталі щодо донабору будуть оприлюднені на сторінках МОН.
Нагадаємо, що субвенцію на укриття у 2024 році розподілено між закладами загальної середньої освіти, які працюють за дистанційною та/або змішаною формою навчання. Миколаївщині направлять 200 мільйонів гривень субвенції.
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Комісія Міністерства освіти і науки України розглянула проєкти на отримання державного фінансування для ремонту або будівництва укриттів у школах. МОН затвердило сім таких проєктів у Миколаївській області.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Зазначається, що цього року громади подавали проєкти через платформу підзвітного управління DREAM.
З 18 до 26 квітня на платформу надійшло 108 проєктів на фінансування коштом субвенції. Обласні військові адміністрації погодили 64 проєкти.
Комісія МОН відповідно до критеріїв і рекомендацій ОВА, відібрала проєкти, які отримають фінансування укриттів у закладах загальної середньої освіти. Це 50 проєктів на ремонт і будівництво укриттів в основному у восьми прифронтових і прикордонних областях. Загальна вартість цих проєктів — 2,19 мільярда гривень.
У Миколаївській області таких проєктів затвердили сім. Це —будівництво трьох укриттів та ремонт чотирьох захисних споруд і протирадіаційних укриттів.
Також кошти отримають:
Також чотири проєкти в Черкаській, Миколаївській, Хмельницькій та Чернігівській областях отримають державне фінансування на завершення будівництв укриттів, розпочатих у 2023 році. За умовами субвенції такі проєкти мали б бути вже профінансовані та завершені мінімум на 40%.
Кошторис проєктів окремих регіонів менший, ніж сума, виділена урядом, тому найближчим часом громади зможуть подати свої проєкти в межах донабору на субвенцію та отримати погодження від ОВА і розгляд комісії.
Деталі щодо донабору будуть оприлюднені на сторінках МОН.
Нагадаємо, що субвенцію на укриття у 2024 році розподілено між закладами загальної середньої освіти, які працюють за дистанційною та/або змішаною формою навчання. Миколаївщині направлять 200 мільйонів гривень субвенції.