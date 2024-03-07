У двох громадах Миколаївської області ввели в експлуатацію ще два мости, зруйновані внаслідок російської агресії.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Один з мостів відновили менш ніж за місяць у Шевченківській громаді. Це 12-метровий, відновлений 1-ю окремою бригадою імені князя Лева ДССТ.

Відкриття мосту у Шевченківській громаді, фото: Миколаївська ОВА Відкриття мосту у Шевченківській громаді, фото: Миколаївська ОВА

Раніше він був доступний лише для легкового транспорту, а тепер і для вантажного. Він став повноцінним 22-м відновленим мостом.

— Цей міст значно спростить логістику для нашого бізнесу. Це гарний приклад спільної роботи ОВА, донорів, військових та великого бізнесу регіону, який також долучився до відновлення. Я не одноразово казав, що ми дійсно готові всіляко допомагати тим, хто працює на економіку Миколаївщини і ми це робимо, — сказав очільник ОВА Віталій Кім.

Крім того, офіційно ввели в експлуатацію міст через Інгулецький магістральний канал довжиною 30 метрів на Снігурівщині. Його менш ніж за три місяці відновили військовослужбовці 36-ї Конотопської шляхо-відновлювальної бригади ДССТ.

Міст на Снігурівщині, фото: Миколаївська ОВА

До цього, в лютому, також були завершені роботи з будівництва моста через річку Інгулець між населеними пунктами Снігурівської та Горохівської громад.

— Для цього були використані понтони з колишніх переправ Снігурівщини, які були підірвані окупантами у 2022 році. Це той бонусний міст, який раніше був лише пішохідний, а тепер став доступний і для транспорту, — повідомив Віталій Кім.

У січні у Горохівській громаді Миколаївської області відкрили відбудований міст через річку Інгулець.

Нагадаємо, в грудні Віталій Кім заявив, що в Миколаївській області відновили 19 мостів із 20, які були пошкоджені через російські обстріли.

Раніше у Горохівській громаді Миколаївської області за пʼять місяців відбудували мостовий перехід через річку Інгулець довжиною 84 метри. Віталій Кім розповів, що це був передостанній міст, який необхідно відновити.

Нагадаємо, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (реформована САД, — прим.) вже оголошувала цього року тендери на ремонт двох мостів на автодорозі «Калинівка — Снігурівка». Йдеться про відрізки доріг км 2+398 за 220 мільйонів 478 тисяч 809 гривень (Калинівський міст, який було підірвано 2 березня 2022 року під час чергової хвилі наступу росіян) та км 36+483 за 113 мільйонів 944 тисячі 813 гривень.

У Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури зазначили, що загалом у Миколаївській області зруйновано 6 мостів. У 2023 році планують капітально відремонтувати два мости біля деокупованої Снігурівки на Миколаївщині. Вартість робіт складає 300 мільйонів 792 тисячі 500 гривень.

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