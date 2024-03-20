21 березня росіяни скинули авіаційну бомбу на готель «Інгул»

У Львові відкрили імерсивну виставку «Тут був мій дім», що демонструє наслідки російських обстрілів житлових, інфраструктурних та культурних об’єктів у форматі VR та панорамного фото.

Виставка триватиме до 17 квітня у львівському Центрі архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова вежа», повідомили у міській раді.

Серед панорамних світлин є фото Миколаєва та сіл Мурахівка, Луч та Киселівка Миколаївської області.

31 липня дві російські ракети впали біля будівлі готелю. Вранці 15 липня 2022 року росіяни випустили по Миколаєву щонайменше 10 ракет. Половина з них поцілила у Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 29 березня російські військові обстріляли будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації.

«Це вперше в Україні представлено панорамну фотографію як поєднання формату віртуальної реальності та класичної фотографії», — додали там.

Проєкт «360war.in.ua», на основі якого сформована виставка «Тут був мій дім», — це перший та найбільший в Україні проєкт цифрової фіксації наслідків російської агресії у форматі панорамної фотографії та віртуальної реальності. Його втілюють Тарас Волянюк у співпраці з Дмитром Малишевим, який здійснює зйомки.

29 березня російські військові обстріляли будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації.

Команда проєкту з березня 2022 року працювала в Гостомелі, Ірпені, Бучі, Бородянці. Потім були Чернігівщина, Харківщина, Херсонщина, Миколаївщина, Донеччина. Зафіксували наслідки ракетних обстрілів в Умані та Львові. Також Дмитро Малишев здійснив деталізовані панорамні зйомки руйнації літака Ан-225 «Мрія».

З найбільшою в країні колекцією такого формату фотографій, а в ній понад 1620 світлин з майже 250 локацій у 39 населених пунктах, можна ознайомитися онлайн.

Вранці 15 липня росіяни випустили по Миколаєву щонайменше 10 ракет. Три ракети поцілили у головний корпус Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 13 травня під час російського обстрілу Миколаєва пошкоджень зазнав спортивний комплекс «Динамо».

«Коли світлину робить класичний репортажний фотограф, він може обрати ракурс, освітлення, фокус, вирішує, що буде в кадрі, а що залишиться непобаченим, він може емоційно вибудувати кадр. Панорамні фото не мають меж, вони охоплюють все навколо таким, яким воно є. Тому по-справжньому унікальними вийшли фото знищеного літака Ан-225 «Мрія» — саме через можливість показати масштабність того, що відбулося», — розповів фотограф Дмитро Малишев.

Відновлення Миколаївщини

Станом на лютий 2024 року відновлено понад 30% об'єктів інфраструктури Миколаївської області. Найбільше відновлено лікарень та мостів, а найменше — житлової сфери.

Торік Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області заключила договорів на відновлення та ремонт об’єктів на 7,8 мільярдів гривень. Це четверте місце по Україні за сумами проведених торгів.

Серед обʼєктів, що підлягають відновленню, міст у Вознесенську, який знаходиться на трасі Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв». Його було зруйновано минулого року під час боїв з російськими військами за місто, повідомляли «НикВести».

Цьогоріч планують розпочати роботи з відновлення аеропорту «Миколаїв», який було зруйнованого ще на початку російського вторгнення.

До цього в Миколаївській області в рамках фонду ліквідації наслідків збройної агресії з державного бюджету виділили 789 мільйонів гривень на реконструкцію 16 пошкоджених обстрілами об’єктів. В ході перевірок Держаудитслужба знайшла ряд порушень в тендерних закупівлях по деяких з них.

Післявоєнна відбудова Миколаєва

Наразі відомо, що близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.

На щорічному форумі видавництва «Юридична практика» Business & Legal Infrastructure Forum посол Данії в Україні заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Крім того, Данія буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Ще один навчальний заклад, який відбудують данці, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК). Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен впевнений, що це відродить Миколаїв, як «місто кораблебудування».

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.